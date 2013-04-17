В Лондоне простились с Маргарет Тэтчер: все подробности

В Лондоне прошла церемония прощания с Маргарет Тэтчер – бывшей премьер-министром Великобритании.

Ровно в 10 часов по местному времени (12:00 по Киеву) гроб с телом Тэтчер вынесли из часовни Вестминстерского дворца и погрузили на катафалк.

Сначала траурная процессия направилась к церкви Святого Климента, по дороге минуя бывшую резиденцию Тэтчер на Даунинг-стрит.

В церкви Святого Климента гроб переложили на лафет артиллерийского орудия и проследовали с ним до собора Святого Павла, где после началась панихида, на которую были допущены только близкие покойной.

Отметим, что похороны имеют статус церемониальных с военными почестями, поэтому по обе стороны дороги на пути процессии от церкви до собора стояли около 800 британских военнослужащих, принимавших участие в конфликте на Фолклендских островах.

За два часа до выноса гроба из Вестминстера в районе дворца стали появляться демонстранты, пикетирующие похороны, которые выражали недовольство политикой Тэтчер и высокими затратами на церемонию похорон.

А в момент, когда процессия с гробом экс-премьера следовала по одной из центральных улиц города, около двух десятков противников Тэтчер демонстративно отвернулись, несколько человек начали издавать неодобрительный гул и выкрикивать оскорбительные слова.

В церемонии прощания прибыла королева Великобритании Елизаветы II – впервые с 1965 года, когда хоронили Уинстона Черчилля.

В соответствии с пожеланиями покойной, во время службы прозвучали музыкальные композиции британцев Генри Перселла, Эдварда Элгара и Ральфа Воана-Уильямса. Также прозвучали несколько известных религиозных гимнов.

Панихида по экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер завершилась в соборе святого Павла в Лондоне, катафалк с гробом направился к месту кремации и погребения — в Королевский госпиталь для ветеранов в Челси.

Всего приглашение на похороны Тэтчер получили около двух тысяч человек. Среди них все ныне живые члены кабинетов, которые возглавляла Тэтчер, бывшие премьер-министры Великобритании, бывшие президенты США и многие политики из дружественных Британии стран.

Ранее сообщалось, что от участия в церемонии отказались Михаил Горбачев и вдова Рональда Рейгана Нэнси. Также по просьбе родственников Тэтчер приглашение не было выслано президенту Аргентины Кристине Киршнер.

Отметим, что в своей речи над гробом Тэтчер премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что "теперь мы все тэтчеристы". В это время его жена, Саманта, с широкой улыбкой общалась с кем-то из гостей траурной церемонии, до тех пор, пока супруг не вернулся на свое место и тихо не порекомендовал ей принять надлежащий случаю вид.

Тем не менее, улыбка Саманты Кэмерон стала одним из трендов Твиттера. Один из пользователей этой соцсети заявил, человек знакомый с миссис Кэмерон, назвал ее "совершенно безголовой, зато с постоянной улыбкой".

Фото: BBC, Twitter, видео: youtube.com, telegraphtv