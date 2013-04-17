Украина арестовала имущество Березовского

По запросу генпрокуратуры России в Украине наложен арест на акции и недвижимое имущество ряда компаний и предприятий, принадлежащих олигарху и политику Борису Березовскому.

Об этом со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки сообщает РИА Новости.

В Украине, говорится в докладе, наложен арест на "недвижимое имущество Березовского Б.А., а также возвращено 110 миллионов рублей правительству Самарской области и Аэрофлоту, являющимися потерпевшими от его преступной деятельности".

Все подробности смерти Березовского ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Ранее "Главред" сообщал, что бизнесмен и политик Борис Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании, где получил убежище. По предварительным данным, причиной смерти стало повешение.

В России Березовский обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "мошенничество", "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", "превышение должностных полномочий".