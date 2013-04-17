Противники Тэтчер устроили на ее похоронах акцию с гулом и оскорблениями

В Лондоне, где проходит церемония похорон экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, группа противников "железной леди" устроила акцию протеста.

В момент, когда процессия с гробом экс-премьера следовала по одной из улиц центра Лондона, около двух десятков противников Тэтчер демонстративно отвернулись, несколько человек начали издавать неодобрительный гул и выкрикивать оскорбительные слова, сообщает РИА Новости.

Однако в целом церемония прошла без инцидентов. Люди встречали процессию аплодисментами.

Скотланд-Ярд в преддверии похорон Тэтчер задержал в ночь на среду трех человек в центре Лондона, однако причина задержания не сообщается.

Все подробности похорон Тэтчер ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

В годы премьерства Тэтчер прославилась жестким отношением к профсоюзному и забастовочному движениям, а также была крайне непопулярна у шахтеров.

фото: youtube.com