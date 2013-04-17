Похороны Тэтчер: гроб с телом экс-премьера направился к месту кремации

Панихида по экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер завершилась в соборе святого Павла в Лондоне, катафалк с гробом направился к месту кремации и погребения — в Королевский госпиталь для ветеранов в Челси.

Королева Елизавета II, принц Филипп и высокие гости церемонии вышли на ступени собора, чтобы проводить Тэтчер в последний путь. Прах Тэтчер будет захоронен на кладбище на территории госпиталя, рядом с могилой ее супруга, сообщает РИА Новости.

На панихиде в лондонском соборе святого Павла собрались 2,3 тысячи гостей, в том числе родные и друзья Тэтчер, члены ее кабинета министров, бывшие главы аппарата, а также члены нынешнего кабинета и оппозиции. Среди присутствовавших — бывший министр обороны (1989-1993) и вице-президент США Дик Чейни, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер (1973-1977), композитор Эндрю Ллойд Уэббер, бывший премьер Британии Тони Блэр (1997-2007) и королева Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Все подробности похорон Маргарет Тэтчер ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Присутствие королевы подняло статус похорон Тэтчер, с которой у Елизаветы II были достаточно непростые отношения, до уровня государственных. Похороны "железной леди" стали первой почти за 50 лет церемонией прощания с британским политиком, на которой присутствует королева. В последний раз Елизавета II присутствовала на похоронах премьера Уинстона Черчилля в 1965 году.

Службу провел настоятель собора святого Павла Дэвид Айсон, проповедь произнес епископ Лондона Ричард Чартрес. Благословил собравшихся архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Фрагменты Священного писания читали 19-летняя внучка Тэтчер Аманда и премьер Великобритании Дэвид Камерон. В соответствии с пожеланиями покойной, во время службы прозвучали музыкальные композиции британцев Генри Перселла, Эдварда Элгара и Ральфа Воана-Уильямса. Также прозвучали несколько известных религиозных гимнов.

На церемонию кремации будут допущены лишь самые близкие родственники и друзья.

Ранее "Главред" сообщал, что противник Тэтчер устроили акцию протеста – демонстративно повернулись спиной, когда к ним приблизился катафалк.