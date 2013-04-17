В Лондоне простились с Маргарет Тэтчер

В лондонском соборе святого Павла закончилась панихида по экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер завершилась. Катафалк с гробом направился к месту кремации и погребения — в Королевский госпиталь для ветеранов в Челси.

В соответствии с пожеланиями покойной, во время службы прозвучали музыкальные композиции британцев Генри Перселла, Эдварда Элгара и Ральфа Воана-Уильямса. Также прозвучали несколько известных религиозных гимнов, сообщает РИА Новости.

Фрагменты из Евангелия на церемонии прочли премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и 19-летняя внучка покойной – Аманда Тэтчер, сообщают Вести.ру.

Напомним, что Маргарет Тэтчер, первая и единственная в истории Великобритании женщина-премьер скончалась 8 апреля в возрасте 87 лет.

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На панихиде, прошедшей сегодня, 17 апреля в Лондоне и завершившейся в соборе святого Павла в Лондоне, присутствовало около двух тысяч гостей, среди которых присутствовали: бывший министр Британии, бывший министр обороны и вице-президент США Дик Кейни, композитор Эндрю Ллойд Уэббер и многие другие.

Ранее "Главред" сообщал, что королева Елизавета II, принц Филипп и высокие гости церемонии вышли на ступени собора, чтобы проводить Тэтчер в последний путь. Прах Тэтчер будет захоронен на кладбище на территории госпиталя, рядом с могилой ее супруга.

фото: telegraphtv