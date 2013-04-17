Медведев считает, что россиянам нужно " не дергаться" и оставить зимнее время

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил оставить зимнее время, однако подчеркнул, что "это не значит, что вопрос закрыт навсегда".

"Я считаю, что нам не нужно бесконечно дергаться. Правительство свою позицию определило. Давайте посмотрим, поживем с этим временем, но это не значит, что этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Медведев, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.

По данному вопросу проводилось немало исследований, и количество сторонников и противников возврата к зимнему времени в обществе делится примерно поровну, сказал премьер РФ.

Как известно, сейчас в России действует постоянное "летнее время". Переход на "зимнее" и "летнее" время был отменен летом 2011 года. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у некоторых это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.