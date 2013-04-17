Тело Тэтчер будет кремировано на юго-западе Лондона

Тело экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшейся, 8 апреля, будет кремировано в районе Мортлэйк на юго-западе Лондона.

Кортеж с гробом бывшего премьера, состоящий из пяти машин, покинул пределы Королевского госпиталя для ветеранов в Челси, где прошла краткая церемония прощания. Катафалк с телом направился в последний путь по улицам британской столицы, пишет РИА Новости.

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Церемония кремации будет закрытой, о ней ничего не сообщается, кроме того, что на нее будут допущены только родственники и самые близкие друзья Тэтчер. После кремации прах экс-премьера будет перевезен обратно в Королевский госпиталь в Челси, где захоронен рядом с могилой ее мужа Дениса Тэтчера, скончавшегося в 2003 году. Во время церемонии захоронения праха будет дан орудийный салют.

Ранее в соборе святого Павла прошла панихида по экс-премьеру, на которую собрались 2,3 тысячи гостей, в том числе родные и друзья Тэтчер, члены ее кабинета министров, бывшие главы аппарата, а также члены нынешнего кабинета и оппозиции. Среди присутствовавших — бывший министр обороны (1989-1993) и вице-президент США Дик Чейни, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер (1973-1977), композитор Эндрю Ллойд Уэббер, бывший премьер Британии Тони Блэр (1997-2007) и королева Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Присутствие королевы подняло статус похорон Тэтчер, с которой у Елизаветы II были непростые отношения, до уровня государственных. Похороны "железной леди" стали первой почти за 50 лет церемонией прощания с британским политиком, на которой присутствует королева. В последний раз Елизавета II присутствовала на похоронах премьера Уинстона Черчилля в 1965 году.

Ранее "Главред" сообщал, что "железная леди" умерла на 88-м году жизни и будет похоронена с воинскими почестями.