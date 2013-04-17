Определен подозреваемый в теракте в Бостоне: его "поймала" видеокамера

Следователи по видеозаписи идентифицировали подозреваемого в совершении теракта на марафоне в Бостоне, сообщает телеканал CNN.

Как сообщил источник, близкий к расследованию, подозреваемый — темнокожий мужчина. На видеозаписи, которую изучили полицейские, видно, что мужчина бросил сумку, в которой, вероятно, находилось взрывное устройство, пишет РИА Новости.

Пресс-конференция представителей полиции по этому вопросу ожидается в 00.00 (по киевскому времени).

Взрывы в Бостоне: главные подробности теракта

Как известно, взрывы в Бостоне стали первым крупным терактом на территории США после спланированной "Аль-Каидой" атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в 2001 году, унесшей жизни почти 3 тысяч человек.

По словам представителей полиции, во время теракта в Бостоне с разницей в 12 секунд сработали две самодельные бомбы небольшой мощности, заложенные на расстоянии 50-100 метров друг от друга и приведенные в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

Число пострадавших при взрывах в Бостоне достигло, по последним данным, 183 человека, из них 23 находятся в критическом состоянии. Погибли три человека.