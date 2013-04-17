Прокуратура опровергла арест бостонского террориста

Прокуратура в США опровергла информацию об аресте или задержании подозреваемого в рамках расследования теракта в Бостоне, сообщает в среду телеканал CNN.

Ранее телеканал со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что полиция по видеозаписи определила подозреваемого в совершении теракта и задержала его, пишет РИА Новости.

О том, что задержаний в рамках расследования не производилось, сообщили со ссылкой на представителей прокуратуры также агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Как известно, взрывы в Бостоне стали первым крупным терактом на территории США после спланированной "Аль-Каидой" атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в 2001 году, унесшей жизни почти 3 тысяч человек.

По словам представителей полиции, во время теракта в Бостоне с разницей в 12 секунд сработали две самодельные бомбы небольшой мощности, заложенные на расстоянии 50-100 метров друг от друга и приведенные в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

Число пострадавших при взрывах в Бостоне достигло, по последним данным, 183 человека, из них 23 находятся в критическом состоянии.