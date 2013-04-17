В США спецслужбы перехватили письмо Обаме с подозрительным веществом

В США спецслужбы перехватили письмо, адресованное президенту Бараку Обаме, в котором находилась "подозрительная субстанция".

По словам представителей Секретной службы США, в ведении которой, помимо прочего, находится охрана президента и его родственников, конверт был обнаружен в специальном сортировочном центре за пределами Белого дома, пишет ВВС.

Письмо было обнаружено 16 апреля – в тот же день, когда в конверте, отправленном одному из сенаторов США, был обнаружен яд рицин. Рицин предназначался сенатору от штата Миссисипи Роджеру Уикеру.

Американский телеканал Эй-би-си сообщил, ссылаясь на свои неназванные источники, что в письме, адресованном на имя президента Обамы, тоже был рицин.

Однако предварительные результаты проверки нуждаются в подтверждении, сообщает телеканал. Поэтому содержимое конверта отправят в лабораторию на отдельную экспертизу.

Рицин – ядовитое вещество, в 1000 раз сильнее цианида.

Взрывы в Бостоне: подробности, фото, видео

Полиция проводит расследование этих инцидентов.

В Вашингтоне передают, что после взрыва на финише Бостонского марафона в столице США более внимательно относятся к любому нарушению безопасности.

Однако пока нет никаких оснований считать, что существует связь между взрывами в Бостоне и письмами с рицином.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в совершении теракта во время марафона в Бостоне