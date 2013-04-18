В США взорвался завод: погибли 70 человек, 500 ранены

В результате взрыва на заводе удобрений в Техасе погибли, по разным оценкам, от 60 до 70 человек.

Ранения получили около 500 человек, из них 40 находятся в критическом состоянии, сообщил местный телеканал KWTX-TV со ссылкой на главу службы "скорой помощи" города Вест Джорджа Смита, передает Lenta.ru.

Ранее представители экстренных служб, работающие на месте происшествия, сообщили о пятерых погибших.

Местные власти, в свою очередь, сообщали, что число пострадавших может "исчисляться сотнями". Лишь в одну из местных больниц, по данным телеканала, доставлены 60 раненых.

Взрыв на заводе West Fertilizer, расположенного около города Вест примерно в 32 километрах к северу от города Вако, произошел 17 апреля около 19:50 по местному времени.

На территории завода загорелся один из резервуаров с безводным аммиаком, произошел взрыв, после которого пламя перекинулось на другие постройки, в том числе на среднюю школу и дом престарелых, расположенные около предприятия.

Взрывной волной оказались повреждены здания, расположенные на значительном удалении от завода.

Первоначально сообщалось, что под завалами в разрушенной школе оказались двое детей, однако позже появились уточнения, что дети заблокированы в жилом доме, пострадавшем от взрыва.

Проведение спасательной операции на месте происшествия осложнено из-за вероятности повторного взрыва на территории предприятия. Ведется полная эвакуация города Вест.

Покинуть свои дома также предписано всем проживающим в радиусе 1,7 километра от завода. Жителям населенных пунктов, расположенных в нескольких милях от West Fertilizer, рекомендовано перебраться в более безопасные места.

Фото и видео: KWTX-TV