Пожарные до сих пор не могут потушить огонь на заводе в Техасе

Американские пожарные пока не в состоянии полностью потушить пожар на заводе по производства удобрений в городе Уэст.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель экстренных служб Техаса пояснил, что пожарные не могут работать в полную силу из-за токсичного дыма, сильного ветра и риска повторного взрыва.

В то же время, он подчеркнул, что местные спасатели и пожарные пока не нуждаются в помощи извне.

Напомним, как сообщал "Главред", на заводе удобрений около города Вако в Техасе произошел мощный взрыв. Погибли от 60 до 70 человек, ранены до 500 человек, повреждена больница, горит школа.