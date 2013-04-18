Взрыв завода в Техасе: опубликовано видео очевидца

Водитель из Техаса, который в своем автомобиле проезжал мимо завода удобрений в городе Вест, снял на видео момент катастрофы.

Об этом сообщает местный телеканал KWTX.

На ролике видно, что мужчина спокойно управляет автомобилем, снимая на телефон пожар.

Однако через несколько секунд раздается сильнейший взрыв, видеокамера падает из рук мужчины, а в салоне слышны крики "Боже мой! Едем отсюда!".

Все подробности взрыва в Техасе, фото и видео смотрите здесь

Напомним, как сообщал "Главред", в результате взрыва на заводе удобрений в Техасе погибли до 70 человек, еще 500 были ранены.

Разрушены около 70 зданий.

По последним данным, пожар на самой фабрике потушить все еще не удалось из-за угрозы повторного взрыва и токсичного дыма.