Взрыв на заводе в Техасе разрушил целый город: подробности катастрофы

На заводе удобрений в Техасе, недалеко от городка Вест, произошел мощнейший взрыв.

В первые часы после катастрофы журналисты заявили о 70 погибших и 500 раненых, однако позже представители полиции опровергли эти данные. По последним даннным, жертвами взрыва в техасском Весте стали 35 человек, спасатели продолжают искать выживших под завалами зданий. Число пострадавших на данный момент превышает 200 человек.

Ранее медики сообщали о 14 погибших. По словам мэра, среди погибших - четверо медиков. Пятеро пожарных-волонтеров официально считаются пропавшими без вести, однако, скорее всего, они также мертвы.

Также вечером в четверг, 18 апреля, сообщалось, что в огненном плену могут находиться нескоько сотен человек.

Уже названы первые версии причин катастрофы. По данным местной полиции, скорее всего взрыв произошел из-за случайного возгорания. В то же время, не исключается и поджог, все необходимые экспертизы еще не проведены. Напомним, ранее полиция не исключала и того, что взрыв был результатом теракта.

Опубликованы новые видео с места катастрофы в Техасе

Отметим, что взрыв был настолько силен, что Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 2,1.

Как заявили пожарные, дым, который поднимается над заводом, является токсичным и значительно затрудняет борьбу с огнем, так же, как сильный ветер и угроза нового взрыва уцелевших резервуаров с химикалиями. Эта угроза остается до сих пор.

Спасатели сообщают, что всего разрушено порядка 100 домов. Из-за взрыва в районе нарушено энергоснабжение. Есть данные, что в поврежденных зданиях заблокированы люди, в том числе - дети.

Рассказы очевидцев катастрофы читайте здесь.

Команды спасателей, прибывшие на место происшествия, заняли целое футбольное поле. Власти ввели над городом бесполетную зону, чтобы не препятствовать полетам пожарных и медицинских вертолетов.

Губернатор Техаса Рик Перри распорядился мобилизовать все ресурсы штата, чтобы оказать содействие местным властям в ликвидации последствий взрыва.

"Мы следим за развитием событий и собираем информацию, которая продолжает поступать. Мы мобилизовали ресурсы штата для помощи местным властям", - говорится в заявлении губернатора.

По словам местных жителей, городок похож на зону военных действий.

Одному из очевидцев удалось снять на видео момент взрыва на заводе - при этом он чуть не вылетел из своего автомобиля.

Видео: kwtx.com