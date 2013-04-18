КНДР поставила условия США и Южной Корее

Власти КНДР назвали условия начала переговоров с США и Южной Кореей.

Об этом сообщает Lenta.ru.

"Если Соединенные Штаты и их марионетка Южная Корея хотят избежать того, чтобы на них обрушилась вся сила нашей армии и народа, и по-настоящему желают диалога и переговоров, в первую очередь они должны отменить сфабрикованную резолюцию СБ ООН о наложении санкций", - говорится в заявлении.

КНДР также потребовала от США убрать свое ядерное оружие, размещенное, как утверждает Пхеньян, в соседних с Северной Кореей странах.

Создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия, заявили власти КНДР, должно начаться именно с вывода американского ядерного арсенала из региона.

Напомним, как сообщал "Главред", ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в марте 2013 года после того, как Пхеньян в ответ на очередное ужесточение санкций со стороны ООН пообещал нанести по США и Южной Корее ядерный удар.

Также Пхеньян разорвал пакт о ненападении и рекомендовал иностранцам покинуть Корейский полуостров.

Санкции в отношении КНДР были введены после проведенных в феврале этой страной ядерных испытаний.