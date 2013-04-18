Взрыв на заводе в Техасе вызвал землетрясение

Взрыв в Техасе был настолько силен, что вызвал землетрясение магнитудой 2,1.
Взрыв на заводе удобрений в Техасе спровоцировал землетрясение магнитудой 2,1.
Об этом сообщили в Геологической службе США, передает РИА Новости.
Взрывной волной повреждены около сотни домов, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажный жилой дом.
Спасатели предполагают, что под завалами находятся люди, в том числе – дети.
Над районом введен запрет на полеты на высоте ниже одного километра.
Американские пожарные пока не могут полностью потушить огонь на заводе: сильный ветер, токсичный дым и угроза повторных взрывов мешают им работать в полную силу.
Напомним, в результате взрыва погибло до 70 человек, еще около 500 получили ранения, 40 находятся в критическом состоянии.
В настоящий момент не ясно, что стало причиной взрыва, однако на кадрах, снятых очевидцем катастрофы видно, что взрыву предшествовал сильный пожар.
Видео: CNN