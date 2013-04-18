Взрыв на заводе в Техасе вызвал землетрясение

Взрыв на заводе удобрений в Техасе спровоцировал землетрясение магнитудой 2,1.

Об этом сообщили в Геологической службе США, передает РИА Новости.

Взрывной волной повреждены около сотни домов, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажный жилой дом.

Спасатели предполагают, что под завалами находятся люди, в том числе – дети.

Над районом введен запрет на полеты на высоте ниже одного километра.

Американские пожарные пока не могут полностью потушить огонь на заводе: сильный ветер, токсичный дым и угроза повторных взрывов мешают им работать в полную силу.

Напомним, в результате взрыва погибло до 70 человек, еще около 500 получили ранения, 40 находятся в критическом состоянии.

В настоящий момент не ясно, что стало причиной взрыва, однако на кадрах, снятых очевидцем катастрофы видно, что взрыву предшествовал сильный пожар.

Видео: CNN