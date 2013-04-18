Опубликованы новые данные о жертвах и фото катастрофы в Техасе

Во время взрыва в Техасе погибли два человека, ранены около 150, однако число пострадавших может значительно возрасти.
Ранены около 150 человек, передает CNN.
Напомним, ранее местные журналисты сообщали о 70 погибших и 500 раненых.
Также напомним, что взрыв на химическом заводе по производству удобрений в Техасе произошел вечером 17 апреля по местному времени (ранним утром 18 апреля по Киеву). Взрыву предшествовал мощный пожар.
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Взрывной волной были повреждены десятки соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажный жилой дом.
Спасатели предполагают, что под завалами находятся люди, в том числе – дети. Кроме того, взрыв спровоцировал землетрясение магнитудой 2,1.
Видео: CNN