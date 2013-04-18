Сенат США провалил антиоружейные инициативы Обамы

18 апреля 2013, 11:29

Сенат отказался ужесточить контроль за оборотом оружия, Обама назвал это решение позором и пообещал бороться дальше.

Барак Обама

Сенат США отказался поддержать закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране.

Документ был поддержан 54 сенаторами при необходимых 60 голосах, 46 высказались против, передает ВВС.

Решение Сената нанесло очередной удар по планам президента Обамы, который назвал провал законопроекта позором.

"Это был весьма позорный день для Вашингтона. Но эта борьба не закончена. Рано или поздно мы с этим разберемся", - заявил Обама.

По его словам, сенаторы "просто поддались внешнему давлению и выискивали оправдания, чтобы проголосовать против законопроекта, который поддерживают 90% американцев".

Кроме того, глава Белого дома резко осудил лоббистов, обвинив их в сознательном распространении ложной информации о законопроекте. Оружейное лобби и их союзники утверждали, что он нарушает закрепленное в Конституции США право на ношение оружия.

Отметим, что Обама продвигает идею об усилении контроля за оружием после трагедии в школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун, где в декабре 2012 года вооруженный 20-летний Адам Лэнц застрелил 26 человек, из них 20 детей.

Ранее президент призывал законодателей в конгрессе принять законопроект, который выделяет три приоритетных направления в сфере регулирования торговли оружием: усиление мер по установлению личности покупателя, ограничение размера обоймы автоматического оружия до 10 патронов, а также введение запрета на продажу полуавтоматического оружия.

Однако сенат США недавно отказался рассматривать два последних предложения, заявив, что предлагаемые ограничения не получили достаточной поддержки в обществе.

Компромиссный проект закона, составленный при совместном участии Демократической и Республиканской партий, предусматривал применение полицейской процедуры опознания личности при всех актах покупки оружия, в том числе через интернет или на оружейных выставках.

Согласно последним опросам, более 80% американцев поддерживают идею проведения более тщательной проверки личности среди покупателей оружия.

Однако уровень поддержки мер по ужесточению законов об оружии в целом заметно ниже: если раньше он достигал 58%, то к январю их количество снизилось до 48%.

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