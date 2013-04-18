Катастрофа в Техасе: полиция не исключает теракта

В настоящий момент полиция Техаса не может определить причину взрыва на химическом заводе.

Об этом заявил местных журналистам представитель полиции, передает "Интерфакс".

"Мы еще не определили, идет ли речь о чьих-то преступных действиях или же пожар разгорелся из-за случайной химической реакции", - сказал он.

В то же время, в местной полиции подчеркнули, что на данном этапе не исключают, что речь может идти не о несчастном случае.

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Полицейский отказался комментировать сообщения, согласно которым в результате взрыва могли погибнуть до 70 человек.

"Власти хотят сообщать лишь о проверенных фактах, а не о предположениях", - отметил он.

По данным CNN, к месту происшествия прибыли эксперты по ядовитым веществам, а пожарные продолжают бороться с огнем.

Напомним, как сообщал "Главред", взрыв на фабрике удобрений в Техасе произошел 17 апреля, около 19 часов по местному времени (в три часа ночи по Киеву).

Взрыв был настолько силен, что Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 2,1, а пожарные до сих пор не могут локализовать огонь из-за сильного ветра, токсичного дыма и угрозы взрыва уцелевших резервуаров с химвеществами