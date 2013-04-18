Нидерланды ищут желающих переселиться на Марс

Голландская организация Mars One заявила о подготовке отбора добровольцев для переселения на Марс с целью создания колонии переселенцев.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Критерии отбора добровольцев довольно жесткие: они должны легко приспосабливаться к новым условиям, быть стойкими, изобретательными и хорошо работающими в рамках одной команды.

Весь проект заселения Марса будет целиком показан в рамках формата реалити-шоу – от выбора кандидатов, до их подготовки, полета, приземления на Марсе и так далее.

В то же время один из основателей организации объяснил, что колонисты не смогут вернуться на Землю.

Полет до Марса займет от семи до восьми месяцев. За это время пассажиры космического аппарата потеряют значительную часть своей мышечной и костной массы, а затем они окажутся на Марсе, чье гравитационное поле во много раз слабее, чем на Земле.

Это также отразится на их физическом состоянии, что означает, что они просто не смогут вновь приспособиться к силе гравитации Земли.

Победившие кандидаты пройдут физическую и психологическую подготовку. На всех этапах этого проекта будет использоваться уже существующая технология.

Энергетические нужды марсианской колонии будут обеспечивать панели с солнечными элементами, вода будет перерабатываться для вторичного пользования, а также добываться на Марсе, и колонисты будут выращивать свою собственную еду. У них также будет аварийный запас продовольствия.

Дополнительные запасы будут привозить новые колонисты, которые должны прибывать в колонию раз в два года.