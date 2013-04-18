Опубликованы новые видео с места катастрофы в Техасе

Полиция Техаса после дополнительной проверки назвала новое число жертв катастрофы на химзаводе West Fertilizer. В то же время, СМИ опубликовали новые видео с места аварии.

По словам представителя полиции, речь идет не о 70, а о 5-15 погибших, а число раненых оценено в 160 человек, передает Lenta.ru.

В окрестностях завода были сильно повреждены десятки зданий, около 15 строений были уничтожены полностью.

По словам спасателей и пожарных, участвующих в разборе завалов на месте взрыва, окрестности завода напоминают зону боевых действий — настолько велик масштаб разрушений.

Именно из-за этого хаоса точный подсчет числа погибших пока представляется затруднительным.

Напомним, что взрыв на предприятии произошел вечером 17 апреля (приблизительно в 3 часа ночи по Киеву). По предварительным данным, все началось с пожара в резервуаре с безводным аммиаком, после чего пламя перекинулось на соседние здания.

К ликвидации последствий взрыва и пожара подключились не только муниципальные власти, но и руководство штата Техас.

Его губернатор Рик Перри пообещал предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В Вашингтоне заявили, что Барак Обама также "внимательно следит за ситуацией".

Видео: CNN