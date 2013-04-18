Очевидцы о катастрофе на заводе в Техасе: людей разрывало на части вместе с домами

Взрыв и пожар в техасском городке Вест на заводе по производству минеральных удобрений унесли жизни от пяти до 15 человек, сообщили в местной полиции.

Ранее глава местных экстренных служб предположил, что погибнуть могли от 60 до 70 человек.

По официальным данным, не менее 160 человек получили ранения различной степени тяжести - пострадавшие госпитализированы в три местные больницы. По словам источника, пропали без вести от трех до пяти пожарных, принимавших участие в тушении огня, передает телеканал KWTX.

Сержант полиции города Вако Патрик Суонтон подтвердил, что в результате взрыва есть погибшие, но отказался назвать точные цифры. Он сообщил, что ранены более 100 человек. У людей травмы от осколков стекла, разлетевшихся от взрыва обломков дерева и кирпича, ожоги.

Окончательные цифры пока неизвестны, но член городского совета Эл Вэнек дал понять, что уточненные данные могут потрясти местных жителей. "Завтра будет очень печальный день", - сказал он. Под завалами разрушенных зданий все еще могут находиться десятки людей.

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По предварительным данным, погибли пять или шесть пожарных, первыми прибывших на место взрыва, и двое медработников. Семь обитателей местного дома престарелых, разрушенного огнем, пропали без вести. Также неизвестна судьба еще двух человек - полицейского и сотрудника городской администрации.

Представитель полиции заявил журналистам, что пока не обнаружены улики, которые бы указывали на криминальную причину взрыва. В то же время он подчеркнул, что полицейские еще не завершили осмотр места происшествия, и окончательные выводы по этому поводу делать рано. Версию о возможных злоумышленниках, устроивших пожар, не отметут до тех пор, пока не будет доказано, что имел место несчастный случай на производстве, вызванный химической реакцией компонентов удобрений.

Очевидцы трагедии делятся своими впечатлениями от происшествия. Так, 33-летний отец двоих детей Джейсон Шелтон, живший в двух километрах от завода, сказал, что во время взрыва находился на крыльце, с которого его чуть не смело взрывной волной. "Окна угрожающе зазвенели, дети закричали. Входная дверь, вылетев, ударила меня в лоб. В доме выбило все окна", - заявил он.

Сотрудник баптистского медицинского центра Дэвид Аргета из расположенного неподалеку города Вако рассказал, что к ним в больницу поступили 66 пациентов с рваными ранами, ожогами и переломами. Среди пострадавших были дети. Люди с особо тяжелыми травмами были направлены в одну из клиник Далласа. В больнице Providence Health Center сообщили о 30 пострадавших.

Еще одна местная жительница Черил Марак, рассказала телеканалу ABC News, что взрывом убило ее собаку, а все дома в радиусе нескольких километров от эпицентра трагедии были уничтожены: "Вся улица как будто поднялась в воздух. Казалось, что на город сбросили мощную бомбу. Наши с матерью дома были полностью разрушены. Мне кажется, все, кто в этот момент находились в районе взрыва, погибли".

Сосед Черил Кит Уильямс подтвердил ее слова: "В моем доме рухнул потолок, и вылетели все стекла. Кирпичные стены разлетелись в разные стороны, как будто они были сделаны из картона. Я видел как людей, живших через дорогу от меня, разорвало на части вместе с их домами".

"Нам нужны ваши молитвы, - сказал мэра города Вест, обратившегося к американцам. - Очень многие пострадали. И очень многих, я боюсь, завтра с нами уже не будет", передает NBC.

Один из высокопоставленных представителей техасского департамента общественной безопасности в ходе брифинга сравнил увиденное им на месте взрыва с войной: "Как в Ираке". По словам еще одного чиновника, окружающая территория выглядит, "как после торнадо" - некоторые дома остались невредимыми, в то время как соседние разрушены до основания.

Напомним, в американском городе Вест в штате Техас на химическом заводе по производству удобрений начался масштабный пожар и прогремел мощный взрыв.

Кроме того, взрыв спровоцировал землетрясение магнитудой 2,1. При этом пожар на заводе все еще не удается локализировать. Пожарные не могут работать в полную силу из-за токсичного дыма, сильного ветра и риска повторного взрыва.

Пока не удалось установить, начался ли пожар на заводе удобрений из-за поджога или из-за химического процесса.

видео: телеканал KWTX