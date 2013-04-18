В России закончено расследование убийства Анны Политковской: заказчик так и не установлен

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. Материалы направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как сообщили в СКР, обвинение в убийстве было предъявлено троим братьям Махмудовым, один из которых, по данным следствия, является непосредственным исполнителем убийства, а также бывшему сотруднику милиции Сергею Хаджикурбанову и Лом-али Гайтукаеву.

"По версии следствия, Гайтукаев являлся организатором преступления - в 2006 году он создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков", - сказали в комитете. Гайтукаев руководил группой вплоть до своего задержания за организацию покушения на убийство украинского бизнесмена Геннадия Корбана, за что он был осужден и отбывает наказание.

"В дальнейшем он контролировал действия участников группы по телефону из мест лишения свободы, в то время как в Москве организацией преступления руководил Сергей Хаджикурбанов", - считает следствие. Обвиняемые тщательно планировали убийство журналистки, приобретали оружие, согласовывали действия.

"Получив от Павлюченкова информацию о месте жительства потерпевшей, 7 октября 2006 года братья Махмудовы вели за ней слежку. Заметив Политковскую за рулем автомобиля, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел в подъезд дома, где проживала журналистка. Когда она вошла в лифт, Махмудов несколько раз выстрелил в нее из пистолета, который бросил на месте убийства", - сообщили в СК.

В Следственном комитете также отметили, что уголовное дело в отношении Дмитрия Павлюченкова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было выделено из уголовного дела об убийстве Анны Политковской. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Расследование уголовного дела в отношении заказчика преступления и других неустановленных лиц продолжается", - сообщили в СК.

Ранее представители общественности высказывали различные версии относительно того, кто заказал убийство журналистки: среди предполагаемых заказчиков назывались и представители власти России, и глава Чечни Рамзан Кадыров, и Борис Березовский с бывшим эмиссаром чеченских боевиков Ахмедом Закаевым. Непричастность к преступлению двух олигархов была доказана Следственным комитетом.

Зарубежные СМИ отмечали, что российское правосудие очень неохотно ищет заказчиков убийств Анны Политковской.

В декабре 2012 года следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Петрос Гарибян в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что следственные органы намерены выяснить, кто был заказчиком убийства журналистки, в течение 2013 года. "В следующем году заказчик тоже будет установлен", - пообещал он тогда. Вместе с тем Гарибян подчеркнул, что заказчик убийства Политковской не связан с высшими эшелонами власти. "Меня поражает желание ваших собратьев по цеху вот это уловить и это написать. Ну, нет такого", - сказал он, отвечая на вопрос радиоведущей об обвинениях, что след убийства идет высоко в Кремль.

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Убийство журналистки не раскрыто.



Исполнителем убийства считается Рустам Махмудов. 31 мая 2011 года он был задержан в Чечне и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Ему предъявлены обвинение по четырем статьям УК РФ: "убийство", "незаконный оборот оружия", "похищение человека" и "вымогательство". Срок ареста Махмудова продлевался несколько раз, последний - до 31 мая 2012 года.



В августе стало известно, что в рамках расследования задержан подозреваемый в организации данного преступления, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков (арестован до 7 июня 2012 года). Следствие предъявило ему обвинение, однако в ходе следственных действий его роль при подготовке и совершении преступления была уточнена.



Согласно основной версии следствия, заказ на убийство журналистки получил уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев, который создал преступную группу для совершения преступления, в которую вошли Павлюченков, Махмудовы и Хаджикурбанов.