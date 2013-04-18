В школах Эстонии ограничили русский язык

В Эстонии ограничили возможности обучения на русском языке в частных школах. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент республики.

Законопроект утвержден в окончательном, третьем чтении. Его поддержали 49 депутатов (из 101), 31 парламентарий (оппозиционные центристы и социал-демократы) проголосовал против, сообщает Lenta.ru.

Поправки в закон о частных школах были разработаны по инициативе канцлера права (канцлер права в Эстонии следит за конституционностью законов и выполняет функции омбудсмена) Индрека Тедера, они были одобрены правительством.

Поправки устанавливают для частных школ, связанных с государством или местными органами власти, такие же языковые требования, как и для муниципальных учебных заведений. В последних, согласно действующему законодательству, языком обучения является эстонский. Обучение на другом языке (например, русском) возможно лишь в том случае, если на это даст разрешение правительство страны.

Относительно частных школ, то там, согласно закону, язык обучения могут выбирать их учредители, владельцы и акционеры. Теперь, соответственно, в случаях, когда какую-либо из этих ролей исполняет государство или местное самоуправление (является, к примеру, учредителем частной школы), для обучения на русском также придется обращаться за разрешением к правительству.

Фактически принятый законопроект является ответом на попытку властей Таллинна (в Таллинне, напомним, у власти находится Центристская партия, оппозиционная по отношению к правящей в Эстонии Партии реформ) уклониться от требований закона об обучении на эстонском языке.

В 2011 году власти Таллинна и Нарвы, где проживает большое количество русскоязычных, ходатайствовали о том, чтобы некоторым местным гимназиям было разрешено обучение на русском. Однако получили отказ.

Канцлер права после этого заявил, что закон о частной школе следует привести в соответствие с конституцией, "чтобы обеспечить каждому равные возможности обучения на эстонском языке".

Как сообщалось, в январе министерство образования Финляндии отклонило инициативу восьми муниципальных образований финских провинций Южная и Северная Карелия, согласно которой предлагалось дать школьникам возможность вместо обязательного шведского изучать русский язык.