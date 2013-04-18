Американский писатель предсказал теракт в Бостоне за 11 лет до трагедии

Писатель Том Лонегран в 2002 году издал книгу под названием Heartbreak Hill: The Boston Marathon Thriller ("Холм разбитых сердец: триллер о бостонском марафоне"). В ней автор описал, как во время знаменитого забега происходит масштабный взрыв.

Возможно, организаторы теракта вдохновились этим произведением, передает NY Daily News.

По сюжету романа во время бостонского марафона происходит масштабный взрыв, в результате которого многие участники и зрители забега получают серьезные травмы или гибнут. Организаторами теракта в книге Лонеграна выступают ультраправые экстремисты, которые решают устроить массовое убийство, чтобы сорвать опасное для себя детективное расследование. Кстати, в настоящий момент причастность к трагедии праворадикалов рассматривается властями как одна из основных версий теракта.

Взрывы в Бостоне: подробности, фото, видео

Писатель знает о бостонском марафоне не понаслышке. Он участвовал в забеге на протяжении 17 лет, пока в 2002 году не повредил ногу. После это он на дистанцию не выходил. Этот инцидент сыграл переломную роль в жизни американца. Потеряв возможность активно заниматься спортом, он решил стать писателем. Когда Том Лонегран увидел первые репортажи о взрыве по телевизору, то подумал, что кто-то решил экранизировать его произведение.

Лонегран не исключает, что организаторы теракта могли вдохновиться его произведением. Тем не менее, он не хочет, чтобы книгу снимали с продажи.

По его словам, прочтение его романа "поможет людям почувствовать сопричастность к трагедии, а также даст им непосредственное представление о том, как она произошла". Писатель предложил отныне переименовать марафон в честь восьмилетнего Мартина Ричарда, погибшего в результате взрыва. Сейчас автор работает экскурсоводом в одном из музеев города Нантакет, штат Массачусетс.

Напомним, 15 апреля на Бостонском марафоне произошел теракт, в результате которого погибло три человека.

Как сообщалось, по словам представителей полиции, во время теракта в Бостоне с разницей в 12 секунд сработали две самодельные бомбы небольшой мощности, заложенные на расстоянии 50-100 метров друг от друга и приведенные в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.



Число пострадавших при взрывах в Бостоне достигло, по последним данным, 183 человека, из них 23 находятся в критическом состоянии.