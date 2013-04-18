Расследование смерти Березовского приостановлено: новости появятся в конце мая

Полиция ожидает окончания расследования коронером обстоятельств смерти Бориса Березовского, следствие фактически приостановлено до получения результатов экспертизы и вскрытия тела.

Об этом журналистам сообщили в полицейском округе Темз-вэлли, пишет РИА Новости.

"В настоящий момент никаких новостей и подвижек в деле нет. Мы все еще ожидаем результатов экспертизы от офиса коронера", - отметили в полиции.

Коронер английского графства Беркшир Питер Бедфорд начал расследование обстоятельств смерти Березовского в конце марта.

Первых его результатов, а также результатов вскрытия тела можно ожидать к концу мая.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

Дата следующих слушаний по делу о гибели российского бизнесмена Бориса Березовского пока не определена.

"Любая информация по делу Березовского будет обнародована только на слушаниях. Их дата пока не определена. Офис коронера пока собирает дополнительную информацию", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что в ближайший месяц никаких новостей о расследовании ожидать не стоит.

В офисе коронера не комментируют ход расследования. Дата выдачи тела покойного родственникам и дата выдачи разрешения на похороны пока не определены и будут согласованы с семьей Березовского. В офисе коронера отметили, что все обстоятельства передачи тела по просьбе семьи покойного будут конфиденциальны.

Напомним, Березовский был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне 23 марта. Вскрытие показало, что он умер от удушения.