Названы первые версии катастрофы в Техасе: в огненной ловушке могут оставаться до 400 человек

18 апреля 2013, 19:45

Число жертв взрыва на заводе уточняется, уже точно известно, что погибли двое врачей и шесть пожарных.

Фото с места катастрофы

В Техасе продолжается ликвидация последствий крупной катастрофы - взрыва на заводе минеральных удобрений в городе Вест.

Как сообщают РИА Новости, сейчас идет спасательная операция, при этом точное число жертв пока неизвестно. Вместе с тем, уже названы первые версии катастрофы. Полиция склоняется к тому, что причиной могло стать случайное возгорание, однако не исключена и криминальная версия, в частности, поджог.

"На данный момент, мы не знаем, связано ли это с криминалом, или пожар начался из-за какой-либо химической реакции", — сказал представитель полиции.

Видео с места катастрофы смотрите ЗДЕСЬ

Вместе с тем, как сообщают Вести.ru, хотя окончательные данные о числе жертв отсутствуют, называются цифры от 5 до 70 погибших и около 200 пострадавших. Кроме того, в зоне аварии до сих пор могут находиться от 300 до 400 человек.

"Мы до сих пор не можем определить точное число погибших, и сколько людей еще находятся в огненной ловушке", — пояснил представитель городской полиции.

По данным местных властей, пятеро пожарных, которые тушили огонь в тот момент, когда на заводе прогремел взрыв, числятся пропавшими без вести. Полицейские и пожарные выносят жертв из зданий, их число пока неизвестно. Ранее представитель полиции заявлял, что число погибших еще может возрасти. Кроме того, при тушении огня могли погибнуть пожарные и полицейские. Среди погибших уже точно числятся двое медиков и шестеро пожарных.

Катастрофа в Техасе: ФОТО И ПОДРОБНОСТИ

В то же время, говоря о возможных причинах аварии, следователи отметили, что не располагают доказательствами того, что на заводе был поджог. "Ничто не указывает на то, что это может быть чем-то иным, чем случайным возгоранием. Тем не менее, следователи не могут отправиться на место и выяснить, каким был источник огня, что его спровоцировало, был ли это поджог или возгорание. Ничто не указывает на то, что речь идет о преступной деятельности. Тем не менее, на данной стадии мы этого не исключаем", — рассказали в полиции.

Пожарные, участвующие в ликвидации последствий аварии, опасаются взрыва еще одного резервуара с химическими веществами, находящегося на аварийной территории. В настоящее время они пытаются приблизиться к резервуару, в котором могут находиться опасные вещества, однако эта работа затруднена из-за высокой температуры и открытого пламени, бушующего на месте происшествия.

В прилегающих к предприятию районах в целях предосторожности были отключены газо- и электроснабжение, из находящихся рядом с заводом домов и приюта эвакуированы несколько сотен человек, сообщается о серьезных разрушениях в местной школе.

Напомним, взрыв на химзаводе в техасском городке Вест также спровоцировал небольшое землетрясение, разрушены не менее 100 домов.

Больше о взрыве читайте здесь: Катастрофа в Техасе, все подробности, фото, видео

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