Бывший президент Пакистана сбежал из зала суда

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф сбежал из здания суда в городе Исламабад после того, как суд принял решение отменить его освобождение под залог и арестовать по обвинению в измене.

Охрана бывшего Президента растолкала полицейских и помогла ему покинуть здание суда. Мушарраф запрыгнул в черный внедорожник, после чего автомобиль скрылся. Экс-президент направился в свое защищенное имение, расположенное в пригородах Исламабада, пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ранее пакистанский суд выдал ордер на арест Мушаррафа. Защита политика требовала освободить его под залог, однако суд отклонил запрос.

Политик прибыл в страну в конце марта после пяти лет изгнания для участия в парламентских выборах. Однако суд запретил ему баллотироваться, напомнив о нарушениях Конституции, допущенных в 2007 г. Бывший Президент является лидером партии "Всепакистанская мусульманская лига".

Как известно, с 2008 года, когда Мушарраф добровольно покинул президентский пост и выехал за пределы страны, он проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. Причиной для добровольной "ссылки" стали обвинения в причастности к убийству премьер-министра Беназир Бхутто. Теперь расследование в отношении экс-президента может быть возобновлено.