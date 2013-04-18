Обама уверен, что дух жителей Бостона не удалось сломить

Президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой прибыл в Бостон для участие в траурных мероприятиях в связи с гибелью людей на марафоне.

Выступивши на поминальной службе по жертвам взрывов Обама заявил, что дух этого города не сломлен и американцы сохраняют стойкость духа.

Обама сказал, что эта трагедия тронула каждого американца и сердца каждого сейчас с жителями Бостона, пишет ВВС.

Американский президент заверил участников межрелигиозной службы, что исполнители атаки на Бостон будут привлечены к ответу.

Как известно, ранее следователи по делу о взрывах на марафоне в Бостоне получили отчетливые видеокадры, на которых видны вероятные подозреваемые, несущие черные сумки.

В результате взрывов двух самодельных устройств вблизи финишной черты марафона были убиты три человека, включая восьмилетнего ребенка, ранения получили 183 человека.

видео: Вести.ру.

