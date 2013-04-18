Обама уверен, что дух жителей Бостона не удалось сломить

Американский президент заверил участников межрелигиозной службы, что исполнители атаки на Бостон будут привлечены к ответу.
Выступивши на поминальной службе по жертвам взрывов Обама заявил, что дух этого города не сломлен и американцы сохраняют стойкость духа.
Обама сказал, что эта трагедия тронула каждого американца и сердца каждого сейчас с жителями Бостона, пишет ВВС.
Американский президент заверил участников межрелигиозной службы, что исполнители атаки на Бостон будут привлечены к ответу.
Как известно, ранее следователи по делу о взрывах на марафоне в Бостоне получили отчетливые видеокадры, на которых видны вероятные подозреваемые, несущие черные сумки.
В результате взрывов двух самодельных устройств вблизи финишной черты марафона были убиты три человека, включая восьмилетнего ребенка, ранения получили 183 человека.
видео: Вести.ру.