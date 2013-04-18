Медики назвали число погибших при взрыве в Техасе

Представитель службы медицинской помощи американского города Веста подтвердил гибель шестерых пожарных, двух врачей и одного полицейского в результате взрыва на заводе удобрений в Техасе.

Такие данные приводит местный телеканал KWTX. Еще один местный чиновник числится пропавшим без вести, передает Вести.ру.

Ранее со ссылкой на местную полицию сообщалось, по предварительным данным, в результате взрыва погибли от пяти до 15 человек.

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Как сообщалось, полиция склоняется к тому, что причиной взрыва могло стать случайное возгорание, однако не исключена и криминальная версия, в частности, поджог.

В ночь на четверг, с 17 на 18 апреля, на заводе удобрений в Весте (штат Техас) прогремел мощный взрыв. Первоначально американские СМИ сообщили, что жертвами взрыва могли стать до 70 человек.