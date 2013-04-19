Число жертв взрыва на заводе в Техасе возросло до 14-ти

По уточненной информации, в результате взрыва на химзаводе в американском городе Уэст в штате Техас погибли 14 человек.

Об этом со ссылкой на мэра города Томми Маска сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, среди погибших - четверо медиков. Пятеро пожарных-волонтеров официально считаются пропавшими без вести, однако, скорее всего, они также мертвы. Ранее, как сообщали ряд СМИ, глава администрации Уэста заявлял, что число жертв техногенной катастрофы составляет от 30 до 40 человек.

В четверг представители правоохранительных органов и прокуратуры провели пресс-конференцию, на которой категорически отказались сообщать СМИ даже предварительные данные о количестве жертв, сославшись на то, что поисково- спасательная операция до сих пор продолжается. Ранее полиция Техаса сообщала, что в результате взрыва могли погибнуть от 5 до 15 человек, ранения получили более 160.

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Ранее "Главред" сообщал, что взрыв произошел в среду вечером в тот момент, когда пожарные тушили небольшое возгорания на заводе по производству минеральных удобрений, оператором которого является компания West Fertilizer. Взрывной волной были практически полностью разрушены десятки соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что ощущался на расстоянии десятков километров от завода.

Почти все население Уэста - около 2,8 тыс. человек - было эвакуировано в связи с опасностью распространения токсичных веществ, в частности, нитрата аммония - очень опасного химического соединения. Следователи пока не смогли приступить к выяснению причин взрыва из-за чрезвычайно высокой температуры на территории разрушенного завода.

Также напомним, что ранее служба медпомощи Веста подтвердила гибель девяти человек - шестерых пожарных, двух врачей и одного полицейского.