Новая бойня в Бостоне: застрелен полицейский

В четверг, 18 апреля, в США устроили новую бойню: неизвестный открыл стрельбу на территории Массачусетского технологического института, расположенного в пригороде Бостона - Кембридже. В настоящее время полиция ведет поиск преступника.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб полицейский, сообщает ИТАР-ТАСС.

Руководство университета разослало всем студентам сообщения с просьбой не выходить из помещений до урегулирования ситуации.

В Массачусетском технологическом институте, являющемся одним из лучших университетов мира, обучаются около 11 тыс. человек.

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Ранее "Главред" сообщал, что менее месяца назад, 21 марта три человека погибли в результате стрельбы в Корпусе морской пехоты США на базы в Куантико, штат Вирджиния.

Также напомним, что 20 января, в США произошла бойня. В штате Нью-Мексико подросток расстрелял пять человек, трое из которых дети.