В Венесуэле оппозиция добилась пересчета голосов

Национальный избирательный совет Венесуэлы принял решение о проверке 100 процентов избирательных актов проведенных в минувшее воскресенье, 14 апреля, внеочередных президентских выборов.

Об этом объявила вечером в четверг председатель НИС Тибисай Лусена сообщает ИТАР-ТАСС.

Избирательное законодательство Венесуэлы предусматривает, что после завершения процесса голосования проводится аудит 54% поданных голосов, при котором присутствуют представители всех политических партий, чьи кандидаты участвуют в выборах. Таким образом из решения НИС следует, что будет проведен аудит и оставшихся 46% поданных голосов.

Ранее "Главред" сообщал, что НИС объявил победителем вр.и. о. президента республики Николаса Мадуро, сообщив, что он набрал 50,78% голосов. Его основной соперник на выборах, кандидат Блока демократического единства Энрике Каприлес получил 48,95%, но не признал результатов голосования и потребовал полного пересчета голосов.

Оппозиция выступила с массовыми протестами, потребовав пересчета голосов. В ходе массовых беспорядков погибли 7 человек, еще 61 был ранен, 135 человек оказались за решеткой.