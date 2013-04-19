Теракт в Бостоне: ФБР обнародовало фото подозреваемых

ФБР обнародовало фотографии подозреваемых в совершении теракта в Бостоне, который произошел на финише марафона, и просит у населения помощи в установлении их личности.

На пресс-конференции в четверг руководящий расследованием представитель ФБР Ричард Делорье представил журналистам фотографии подозреваемых: первый из них - смуглый мужчина в бейсбольной кепке черного цвета, второй - белый мужчина в белой кепке, надетой козырьком назад. По словам Делорье, эти изображения были получены с камер видеонаблюдения, установленных в районе взрывов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, была обнародована видеозапись, на которой видно, как подозреваемые идут друг за другом по улице Бойлстон, где финишировал марафон. За спинами у обоих мужчин - рюкзаки. По словам Делорье, на записи видно, как мужчина в белой кепке оставляет рюкзак в том месте, где впоследствии прогремел взрыв.

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Делорье заявил, что, по данным ФБР, подозреваемые "вооружены и чрезвычайно опасны".

"Кто-нибудь знает этих людей как друзей, соседей, коллег или родственников. Мы рассчитываем, что они поделятся с нами этой информацией", - отметил Делорье.

После завершения пресс-конференции интернет-сайт ФБР, на котором размещены фотографии подозреваемых, на некоторое время оказался недоступен, что, вероятно, связано с наплывом пользователей.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 15 апреля, на одной из центральных улиц Бостона, недалеко от финишной черты знаменитого Бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате теракта погибли три человека, около 180 получили ранения.

Взорванные в Бостоне бомбы были изготовлены из скороварок и начинены порохом, а в качестве поражающих элементов в них использовались разные металлические предметы. Взрывные устройства, предположительно, были приведены в действие при помощи таймеров.

Взрывы в Бостоне стали первым терактом в США с 11 сентября 2001 года, когда нападение на Нью-Йорк и Вашингтон совершила группировка "Аль-Каида".

видео: youtube.com