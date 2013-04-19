Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Бостоне

Полиция США задержала подозреваемого в убийстве полицейского в кампусе Массачусетского технологического института, расположенного в пригороде Бостона - Кембридже, сообщил телевизионный канал NBC.

Телеканал продемонстрировал кадры задержания — на них видно, как молодой человек лежит на асфальте лицом вниз, вытянув обе руки вперед. На вид ему около 20 лет. Задержанный, русоволосый стриженый парень, одет в спортивные штаны с белыми лампасами и ветровку с эмблемой на спине. Судя по всему, он оказал сопротивление полицейским, потому что ранее были слышны взрыв и последовавшие выстрелы. Фотограф телеканала 7News, оказавшийся на месте задержания, сказал, что в воздухе пахнет порохом, пишет РИА Новости.

Задержание произошло в Уотертауне возле заправочной станции, расположенной в частном секторе. Место окружено множеством полицейских автомобилей с включенными сиренами.

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Как сообщалось, неизвестный на территории студенческого городка института застрелил полицейского, обеспечивавшего охрану комплекса зданий вуза. По сообщениям местных СМИ, после этого территория была оцеплена полицией.

Массачусетский технологический институт (MIT) — одно из самых престижных элитных высших учебных заведений США. Его корпуса и кампус расположены в Кембридже, на западном берегу Чарльз-ривер. Кембридж и левобережье связаны с Бостоном, раскинувшимся на правом берегу реки, красной веткой метрополитена. Эта же самая ветка метро подходит к Бойлстон-стрит, месту, где на финише Бостонского марафона в понедельник прогремели три взрыва. При взрывах погибли три человека и около 180 человек ранены.