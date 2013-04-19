Задержан подозреваемый в бостонском теракте

Правоохранительные органы в Уотертауне, пригороде Бостона, задержали подозреваемого в организации теракта на Бостонском марафоне.

Об этом сообщается на сайте газеты The Boston Globe со ссылкой на источник, близкий к следствию. Еще один подозреваемый сумел скрыться после перестрелки с полицией: ведутся его поиски, пространство в двадцать кварталов оцеплено, пишет Lenta.ru.

Ранее стало известно, что поздно вечером 18 апреля в пригороде Бостона Кембридже, на территории Массачусетского технологического института (MIT), неизвестными был застрелен полицейский. После это полиция организовала поиски подозреваемых и погоню за ними, и после полуночи в соседнем Уотертауне развернулась перестрелка. Сообщалось также, что там были слышны взрывы, а на территории MIT нашли несработавшие взрывные устройства.

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По данным местного отделения сети CBS, после задержания первого подозреваемого его предполагаемый сообщник скрылся на территории соседнего с Уотертауном города Ньютон.

СМИ также сообщает, что масштабная полицейская операция в Кембридже и его окрестностях проводилась в присутствии сотрудников ФБР, которое ведет расследование взрывов на марафоне. Между тем в Бюро заявили, что пока не могут подтвердить связь между терактом и последними событиями.

15 апреля, в Бостоне произошли взрывы на ежегодном марафоне. Погибли трое зрителей, в том числе восьмилетний мальчик. 18 апреля ФБР опубликовало снимки предполагаемых террористов и попросило у граждан помощи в их поисках.