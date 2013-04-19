Полиция задержала второго бостонского стрелка

Полиция провела спецоперацию в пригороде Бостона - Уотертайне. Здесь задержан второй подозреваемый в стрельбе на территории Массачусетского технологического института.

Первый подозреваемый был ранен, он доставлен в больницу, где находится под стражей, сообщает Vesti.ru.

ФБР выясняет, связаны ли задержанные подозреваемые с взрывами бомб 15 апреля во время Бостонского марафона. По одной из версий, задержанные планировали взорвать здание университетского кампуса Массачусетского технологического института. По некоторым данным, они были объявлены в розыск еще в марте 2013 года.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 апреля недалеко от финишной черты знаменитого Бостонского марафона прогремели два взрыва. В результате теракта погибли три человека, около 180 получили ранения.

19 апреля на территории Массачусетского технологического института в Бостоне неизвестные открыли стрельбу, в результате которой был убит полицейский.

Между тем, появилась информация о минировании бостонской больницы Маунт Оберн. В связи со слухами персонал медучреждения эвакуируют.