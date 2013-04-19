"Бостонские стрелки" хотели подорвать студентов скороваркой

В Бостоне в ночь на 19 апреля начался настоящий хаос, разобраться в котором ни СМИ, ни местные жители не могут до сих пор. Вечером 18 апреля в Кембридже, на территории Массачусетского технологического института двое мужчин устроили стрельбу. В ее ходе был застрелен полицейский.

Злоумышленники попытались скрыться с места инцидента и, по некоторым данным, угнали машину с автозаправочной станции, сообщает Vesti.ru.

Американские издания опубликовали предположительные имена преступников – Майк Мулиджета и Сунил Трипатхи. Ряд изданий уже заявил, что бостонские террористы и убийцы полицейского — одни и те же люди. В ФБР, как уточняет CNN, пока эту информацию не подтверждают.

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Жители пригородов Бостона, Кембриджа и Уотертауна, заявили о том, что ночью на улицах раздались стрельба и взрывы. Предположительно, подозреваемые швыряли в полицейские машины самодельные взрывные устройства. Никаких подробностей о том, пострадал ли кто-нибудь во время погони, не сообщается.

Через некоторое время стражи порядка сообщили о том, что сумели задержать первого подозреваемого в теракте на финише марафона. Пока до конца не ясно, является ли он убийцей полицейского в MIT. Между тем, WHDH сообщает, что на месте поимки человека (возможно, это Мулиджет) была найдена скороварка. Именно с помощью скороварок были изготовлены бомбы, погубившие участников и зрителей легкоатлетического забега. СМИ утверждают, что преступники собирались подорвать студентов и преподавателей кампуса. Арестованного мужчину допросили и отправили в больницу.

Полиция рекомендовала перепуганным жителям, которые еще не успели оправиться от предыдущей трагедии, оставаться у себя в домах. В настоящее время оцеплена большая территория, а возле здания MIT работают саперы. Часть изданий сообщили о том, что солдатам Национальной гвардии удалось задержать Трипатхи. По другой информации он засел в здании больницы Маунт Оберн и собирается устроить новый взрыв.

Ранее "Главред" сообщал, что вовремя взрывав в Бостоне погибли 3 человека, еще около 180 получили ранения.