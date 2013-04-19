Убит подозреваемый в бостонском теракте – американские СМИ

Один из подозреваемых в организации теракта, который произошел в Бостоне во время марафона, погиб рано утром в пятницу, а второй подозреваемый находится в розыске после нападения на полицейских в Уотертауне.

Об этом со ссылкой на комиссар полиции Бостон Эдварда Дэвиса сообщает телеканал WCVB.

В полиции заявили, человек, известный как подозреваемый №2, который на фото полиции был одет в белую бейсболку, сейчас объявлен в розыск, сказал Дэвис.

Государственный представитель полиции Дэвид Прокопио заявил: "Инцидент в Уотертауне, может быть связан со взрывными устройствами".

Напомним, в районе Массачусетского технологического института был застрелен полицейский, после чего десятки полицейских и агентов ФБР, сопровождаемые вертолетом, провели спецоперацию, в ходе которой был задержан подозреваемый.