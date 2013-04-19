Смерть бостонского террориста подтверждена официально

Офис прокурора округа Мидлсекс в штате Массачусетс подтвердил, что один из подозреваемых в совершении теракта в Бостоне, устроенного во время марафона, был ранен в перестрелке с полицией и умер в больнице.

Об этом сообщает The Boston Globe.

Сообщник убитого остался на свободе, он вооружен и опасен: об этом написал в своем твиттере комиссар бостонской полиции Эдвард Дейвис.

По словам Дейвиса, сейчас разыскивается подозреваемый, который на распространенных ранее снимках с места преступления был запечатлен в белой кепке. Полиция Бостона опубликовала его новую фотографию в капюшоне.

Ранее "Главред" сообщал, что ФБР обнародовало фотографии подозреваемых в совершении теракта и попросило у населения помощи в установлении их личности. Позже стало известно, что подозреваемые "засветились" в Массачусетском технологическом институте – застрелили полицейского и намеревались взорвать студентов при помощи скороварки. Полиция и ФБР провели спецоперацию. По одним данным – задержаны оба подозреваемых, по другим – один убит, второй – в бегах.

фото: bpdnews.com