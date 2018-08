Число жертв взрыва в Техасе возросло до 35 человек

Жертвами взрыва на заводе минеральных удобрений в техасском Весте стали 35 человек, спасатели продолжают искать выживших под завалами зданий.

Число пострадавших на данный момент превышает 200 человек, пишет "Интерфакс".

По словам местных жителей, незадолго до трагедии, которая многим напомнила ядерную войну, они чувствовали запах аммиака. Стоит отметить, что взрыв на заводе вызвал землетрясение магнитудой 2,1.

Полиция рассматривает разные версии произошедшего, в том числе возможность поджога и нарушения технологического процесса.

В связи с ЧП в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, взрыв на заводе в Техасе произошел 17 апреля вечером в тот момент, когда пожарные тушили небольшое возгорания. Взрывной волной были практически полностью разрушены десятки соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что ощущался на расстоянии десятков километров от завода.



Почти все население Веста - около 2,8 тыс. человек - было эвакуировано в связи с опасностью распространения токсичных веществ, в частности, нитрата аммония - очень опасного химического соединения. Следователи пока не смогли приступить к выяснению причин взрыва из-за чрезвычайно высокой температуры на территории разрушенного завода.



Также напомним, по информации мэра города Томми Маска в результате взрыва на химзаводе в американском городе Уэст в штате Техас погибли 14 человек.

фото; видео: ABC News