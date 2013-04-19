Американец стал свидетелем сразу двух трагедий: теракта в Бостоне и взрыва в Техасе

Житель США, 40-летний Джо Берти стал очевидцем двух громких трагедий всего за несколько дней. Он был свидетелем и бостонского теракта и техасской техногенной катастрофы.

Как рассказывает Берти, на марафоне в Бостоне он пересек финишную прямую всего за несколько секунд до взрыва. А его супруга Эми стояла всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва, пишет Вести.ру.

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"Я считаю, что мне очень повезло: моя жена находилась менее чем в десяти метрах от места, где прогремел первый взрыв в Бостоне, и не получила ни царапинки", - отметил Джо. При этом, женщина, находившаяся в непосредственной близости от его жены потеряла ногу и пальцы руки.

После событий на марафоне Джо и Эми вернулись домой, в техасский город Остин. Во время командировки в Даллас он увидел столб черного дыма и почувствовал, как его автомобиль затрясло. Позже стало известно, что взрыв на заводе минеральных удобрений спровоцировал землетрясение магнитудой 2,1. Джо Берти запечатлел катастрофу, напомнившую ему ядерный взрыв.

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Напомним, жертвами двух взрывов, прогремевших во время бостонского марафона 15 апреля, стали три человека, 183 человека получили травмы.

Спустя всего два дня в Техасском городе Вест произошел пожар и взрыв на химическом заводе, жертвами которого стали не менее 35 человек, более 200 получили ранения. Спасатели продолжают поиск выживших.

В прокурора округа Мидлсекс в штате Массачусетс подтвердили, что один из подозреваемых в совершении теракта на марафоне в Бостоне был ранен в перестрелке с полицией и умер в больнице.

фото: ABC News