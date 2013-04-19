Названы имена террористов из Бостона: во взрывах подозревают выходцев из России

Подозреваемые в теракте, который был устроен во время Бостонского марафона — уроженцы одного из российских регионов, сопредельных с Чечней.

Об этом со ссылкой на неназванные источники Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.

Один подозреваемый был убит, а второй находится в бегах.

Как утверждает агентство, скрыться удалось 19-летнему Джохару Царнаеву. По информации Ассошиэйтед Пресс, Царнаев жил в соседнем с Бостоном городе Кембридж не менее года.

По информации американского телеканала NBC, подозреваемые — братья. От ранений скончался 20-летний Царнаев, который также легально проживал на территории США. Имя последнего не называется.

Какого-либо официального подтверждения этой информации нет.

Ранее "Главред" сообщал, что ФБР обнародовало фотографии подозреваемых в совершении теракта и попросило у населения помощи в установлении их личностей. Позже события начали развиваться бурно. Подозреваемые "засветились" в Массачусетском технологическом институте – застрелили полицейского и намеревались взорвать студентов при помощи скороварки. Полиция и ФБР провели спецоперацию. По последним данным, один из подозреваемых убит при задержании, второй – в бегах.

фото: zn.ua