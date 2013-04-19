В России открестились от бостонского террориста: это был беженец из Киргизии

Девятнадцатилетний Джохар Царнаев, которого называют предполагаемым исполнителем теракта в Бостоне, в свое время приехал в Россию из Киргизии.

Об этом со ссылкой на собеседника из махачкалинской гимназии, где парень учился в начальных классах, сообщает РИА Новости.

"У нас был такой ученик. В 2001 году он учился в первом классе. Проучился один год, а потом в Америку уехал", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Царнаев — из семьи беженцев из Киргизии.

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Ранее "Главред" сообщал, в СМИ появилась информация о том, что исполнителями теракта во время международного марафона в Бостоне были братья Царнаевы. Один из них скончался от ран, полученных при задержании, а второй — Джохар — сумел скрыться.

Официального подтверждения информации о причастности Царнаевых к теракту пока нет.