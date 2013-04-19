В Бостоне прошли аресты возле дома подозреваемых россиян-террористов - СМИ

Возле дома, в котором жили подозреваемые в бостонских терактах, арестованы два человека.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист телеканала NBC News, передает Lenta.ru.

В то же время, пока неизвестно, кто именно был задержан.

Напомним, ранее сообщалось об аресте мужчины и женщины, которую вывели из того же дома, однако их личности также не раскрываются.

Как известно, в совершении теракта в Бостоне подозревают братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Старший, 26-летний Тамерлан, ранее погиб в перестрелке с полицией. Его 19-летнему брату удалось скрыться.

В рамках операции по поиску подозреваемого дом Царнаевых окружили полиция и спецназ. По свидетельствам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов требовали по мегафону от находившихся внутри людей сдаться.

Перестрелка с Царнаевыми произошла вскоре после того, как они убили в Кембридже полицейского, охранявшего территорию кампуса Массачусетского института, и угнали автомобиль.

После того как полиция упустила Джохара, власти бостонских пригородов, а также самого Бостона рекомендовали их жителями без острой необходимости не выходить на улицы. В столице Массачусетса и его окрестностях полностью остановлено движение общественного транспорта, прекращена работа такси.

Над Бостоном закрыли воздушное пространство.

Также напомним, что в результате теракта во время Бостонского марафона погибли три человека, около 180 были ранены. Вскоре после взрывов ФБР опубликовало фотографии подозреваемых.

Джохар Царнаев фигурировал в материалах полиции официально – в СМИ сообщалось, что он был беженцем из Киргизии и вместе с братом жил в Махачкале. Позже они уехали в США. По альтернативной версии, в США Царнаевы попали из Казахстана.