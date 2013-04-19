В Бостоне спецназ пошел на штурм дома террориста: произошли взрывы

В Бостоне в доме, который полиция окружила в поисках предполагаемого террориста произошло несколько взрывов.

Полиция проникла в здание. Жителей близлежащих районов призывают не выходить из дома. Над убежищем подозреваемого в пригороде Бостона Уотертауне кружит вертолет ФБР. Здание окружено десятками полицейских машин, пишут Вести.ру.

В Кембридже задержаны двое — женщина и мужчина (но он — не подозреваемый). Власти подтвердили, что подозреваемые в теракте на бостонском марафоне — уроженцы Северного Кавказа братья Царнаевы: 19-летний Джохар (он скрылся от полиции) и 26-летний Тамерлан Царнаев (который был убит при задержании), сообщает CNN.

Сейчас в Бостоне и его пригородах объявлено чрезвычайное положение. Власти призывают жителей не выходить на улицу. Над городом закрыто воздушное пространство. В Уотертауне , где были обнаружены предполагаемые террористы, продолжается масштабная спецоперация. На улицах видна военная техника.

19-летний Царнаев и его брат Тамерлан (убитый полицейскими в ночь на 19 апреля в ходе перестрелки с полицией) жили вместе на Норфолк Стрит в студенческом городке Кембридж под Бостоном. Как рассказал дядя предполагаемых террористов Руслан Царни, молодые люди приехали в США из Чечни более 10 лет назад.

До переезда в Америку Джохар Царнаев учился в махачкалинской школе №1. На его странице в соцсети "ВКонтакте" указано, что молодой человек владеет русским, английским и чеченским языками. В графе "мировоззрение" у Царнаева значится "ислам", а свои личные цели он определяет как "карьера и деньги".

Братья Царнаевы были запечатлены на кадрах оперативной съемки, обнародованных вечером 18 апреля. На молодых людях были серые толстовки с капюшонами, черные куртки и белые бейсболки. Убитый полицейскими Тамерлан Царнаев был боксером-любителем, участвовавшим в национальном чемпионате США на получение "Золотой перчатки" в 2009 году.