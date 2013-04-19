Отец бостонских террористов назвал сына "настоящим ангелом"

Мужчина, представившийся отцом подозреваемых в совершении теракта на Бостонском марафоне Джохара и Тамерлана Царнаева, заявил, что их подставили спецслужбы.

Поговорить с ним удалось по телефону. От личной встречи при этом мужчина отказался, сообщает Интерфакс.

Младшего сына, 19-летнего Джохара, который сейчас скрывается от полиции, мужчина назвал в разговоре с Associated Press "настоящим ангелом". Собеседник агентства по имени Анзор проживает в Махачкале. Он заявил, что узнал о случившемся по телевизору.

"Младший сейчас скрывается, он учился в мединституте в США на втором курсе. Мы ждали его на каникулы. Теперь не знаю, что будет", — сказал мужчина. Он также задался вопросом о том, почему в ходе перестрелки был убит старший сын, 26-летний Тамерлан Царнаев. "Его же должны были взять живьем", — сказал Анзор.

До этого с бостонским телеканалом WBZ поговорил дядя Джохара и Тамерлана Царнаевых Руслан Царни (Ruslan Tsarni). Он не общался с семьей Царнаевых с 2009 года и предположил, что родители братьев могли уехать в Россию. Тамерлана Царнаева дядя назвал "неудачником", добавив, что он заслужил гибель в перестрелке. "Они не заслуживают жить на Земле", — добавил собеседник телеканала. Видеозапись интервью доступна на сайте BuzzFeed.

Другой дядя братьев Царнаевых, Алви Царни (Alvi Tsarni), заявил WBZ, что он не верит в их причастность к теракту в Бостоне. Телеканал также поговорил со школьным другом Джохара Царнаева, который назвал его "обычным американским парнем".

По данным NBC News, Тамерлан Царнаев родился в России, а Джохар — в Киргизии. Их семья, по неподтвержденным данным, уехала из Чечни в начале 1990-х годов в Киргизию (ряд американских изданий утверждает, что они переехали в Казахстан). В 2001 году Царнаевы приехали в Махачкалу, где братья около четырех месяцев ходили в школу номер 1 (сейчас — гимназия). По словам директора школы, у Джохара и Тамерлана было две сестры. Из Махачкалы в 2002-2003 году Царнаевы переехали в США. Тамерлан стал законным резидентом США в 2007 году, получил ли этот статус Джохар и другие члены семьи, не уточняется.

В данный момент полиция разыскивает Джохара Царнаева. По подозрению в причастности к теракту уже задержаны четыре человека, чьи имена не сообщаются. Все задержания произошли около дома в Кембридже, штат Массачусетс, где проживали братья.

Двойной взрыв произошел на финише Бостонского марафона 15 апреля. В результате происшествия 3 человека погибли, несколько десятков пострадали. Подозреваемых удалось вычислить благодаря многочисленным видеозаписям.

19 апреля во время штурма спецназом дома в бостоне, где мог скрываться террорист произошло еще несколько взрывов