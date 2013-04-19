Как спецназ штурмовал дом террористов в Бостоне: опубликованы фото

В Сети появились фото штурма американским полицейским спецназом дома, в котором, предположительно, укрылся подозреваемый в совершении бостонского теракта.
Как сообщалось ранее, там произошло несколько взрывов, а полиция проникла в здание.
Жителей близлежащих районов призывают не выходить из дома, однако они с удовольствием и интересом наблюдают за действиями спецназа.
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Над убежищем подозреваемого кружит вертолет ФБР, а само здание окружено десятками полицейских машин, и бронеавтомобилей.