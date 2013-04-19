Как спецназ штурмовал дом террористов в Бостоне: опубликованы фото

Спецназ провел штурм дома в пригороде Бостона, который полиция окружила в поисках предполагаемого террориста.

Как сообщалось ранее, там произошло несколько взрывов, а полиция проникла в здание.

Жителей близлежащих районов призывают не выходить из дома, однако они с удовольствием и интересом наблюдают за действиями спецназа.

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Над убежищем подозреваемого кружит вертолет ФБР, а само здание окружено десятками полицейских машин, и бронеавтомобилей.