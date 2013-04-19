Кадыров обвинил в бостонских терактах американские спецслужбы

Подозреваемые в проведении теракта в Бостоне не имеют отношения к Чечне, поскольку жили и воспитывались в США.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

"Царнаевых мы не знаем, они в Чечне не проживали, жили и учились в Америке. То, что произошло в Бостоне, вина американских спецслужб", - заявил Кадыров.

При этом он не уточнил, почему именно на спецслужбах лежит вина за случившееся.

В то же время, Кадыров подчеркнул, что "стало привычным: все, что происходит в мире, связывать с чеченцами, обвинять чеченцев, даже в цунами. Но обвинение еще не доказательство, что эти лица причастны к случившемуся.

"В любом случае, они воспитывались в Америке, и это их воспитание", - заявил он.

Также Кадыров выразил сожаление в связи с тем, что в Бостоне погибли люди, более сотни пострадали.

"Мы очень сожалеем, что такое произошло. Мы знаем, что это такое не понаслышке", - сказал Кадыров.

Напомним, 19 апреля полиция в пригороде Бостона – Уотертауне – задержала мужчину, подозреваемого в причастности к взрывам в Бостоне. Позднее он скончался в больнице от многочисленных пулевых ранений.

По данным СМИ, погибший – Тамерлан Царнаев, в розыске находится его 19-летний брат Джохар. Как сообщили журналисты, братья переехали в США из Казахстана, куда ранее бежали из Чечни.