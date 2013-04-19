Полиция взорвет дом террористов в Бостоне

Полиция предупредила, что проведет контролируемый взрыв в доме, где жили братья Царнаевы.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной спецоперации по поимке подозреваемых в организации теракта во время ежегодного марафона в Бостоне.

Саперы подорвут предметы, обнаруженные в доме, где жили Джохар и Тамерлан Царнаевы.

Ранее сообщалось, что полиция опасается заходить в дом, так как предполагает, что он заминирован.

Отметим, что пока остается неясной судьба одного из подозреваемых, 19-летнего Джохара Царнаева.

Как сообщал "Главред", ему удалось скрыться во время полицейской операции по задержанию его брата – 26-летнего Тамерлана.

Позже стало известно, что полиция заблокировала дом в Уотертауне – пригороде Бостона – где якобы находится Джохар Царнаев.